В Москве установили новый памятник маршалу Жукову
Внешний облик памятника был изменен, теперь полководец Георгий Жуков сидит в седле и отдает честь.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео, как на Манежной площади в Москве идут работы по демонтажу старого памятника маршалу Жукову. На его месте уже установили новый, но он пока находится за ограждением.
На новом памятнике советский полководец Георгий Жуков сидит в седле и отдает честь.
В комментарии нашему телеканалу дочь маршала Эра Георгиевна Жукова рассказала, что официально к ней никто не обращался по поводу установки нового памятника.
Скульптурный монумент советскому полководцу Георгию Жукову был установлен в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади, памятник был выполнен в духе соцреализма.