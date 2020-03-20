В Москве установили новый памятник маршалу Жукову

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео, как на Манежной площади в Москве идут работы по демонтажу старого памятника маршалу Жукову. На его месте уже установили новый, но он пока находится за ограждением.

На новом памятнике советский полководец Георгий Жуков сидит в седле и отдает честь.

В комментарии нашему телеканалу дочь маршала Эра Георгиевна Жукова рассказала, что официально к ней никто не обращался по поводу установки нового памятника.

Скульптурный монумент советскому полководцу Георгию Жукову был установлен в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади, памятник был выполнен в духе соцреализма.