Шойгу: военные госпитали готовы к приему заболевших коронавирусом

Более чем в 30 военных госпиталях подготовлены специальные отделения, которые смогут в случае необходимости принять заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

«В 32 госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных», - сказал министр.

В своем выступлении Шойгу также сообщил, что Минобороны не планирует отменять весенний призыв, однако все призывники, прибывшие в части, пройдут двухнедельный карантин и сдадут тест на заболевание.

По его словам, Министерство обороны РФ не будет принимать представителей из-за рубежа, а также отказалось от командирования российских военных делегаций за границу из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что в данный момент в российской армии нет выявленных случаев заболевания COVID-19.