ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию России с трех до семи дней. Об этом сообщила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

«Учитывая профилактические меры (по борьбе с коронавирусом. - Прим. ред.), мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений с трех до семи дней», - заявила она.

По словам Памфиловой, соответствующее решение должны принимать избирательные комиссии российских субъектов.

Она отметила, что ЦИК готов приостановить работу по подготовке к проведению всероссийского голосования по поправкам к российской Конституции, если будет принято решение о его переносе из-за пандемии коронавируса, и восстановить при объявлении новой даты.

«Ни при каких условиях не будет проходить (голосование. - Прим. ред.), если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению. Оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны, и руководство страны примет соответствующее решение», - добавила Памфилова.

Глава ЦИК заверила, что, если ситуация с эпидемиологической точки зрения будет неблагоприятной, Центризберком готов в любой момент приостановить мероприятия, которые идут в соответствии с порядком о проведении голосования, и продолжить после того, как будет назначена новая дата, сообщает ТАСС.