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«Как-то теряешься»»: студент столичного вуза рассказал о минусах удаленного обучения

Анна Берестовая
01:24 20.03.2020
Первокурсник медицинского университета признался, что зависимость от технологий и человеческий фактор приносят ряд неудобств в учебный процесс .
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Keystone Press Agency, Globallookpress

В связи с угрозой распространения коронавируса ряд вузов в столице и регионах перешли на дистанционное обучение. Теперь вместо аудиторий и бумажных конспектов обучение состоит из чатов и электронных заданий. Мы решили узнать, как воспринимают изменения сами студенты.

Своими впечатлениями о неожиданном опыте удаленной учебы со «Звездой» поделился первокурсник педиатрического факультета медицинского университета (РНИМУ) имени Николая Пирогова Дыльшинов Растям.

«Нас со вторника этой недели перевели на дистанционное обучение, и это в каком-то плане не совсем удобно. Конечно, есть и плюсы, но и минусы тоже. Самый большой минус - это человеческий фактор», - рассказал студент.

Растям объяснил, что в таком формате работы преподаватель легко может не увидеть в большом количестве сообщений на почте чье-то сделанное задание, отчего у студентов возникают трудности и задержки в учебном процессе. Но также он заметил, что у перевода на дистанционное обучение есть свои положительные моменты:

«Ты можешь не вставать в четыре утра, чтобы успеть к первой паре».

По словам Дыльшинова, большая зависимость от технологий также может осложнить учебу. Из-за перегрузки или неправильной работы вузовского сайта, студенты порой при всем желании просто не могут загрузить домашнее задание или сделать тест. Кроме этого, такое обучение требует постоянного внимания, так как важные объявления могут прийти в любой момент.

«На дистанционном обучении тебе приходится больше уделять времени телефону и именно следить за всеми новостями, чтобы не упустить чего-то важного», - рассказал Растям, признавшись, что уже запутался во всех многочисленных учебных чатах.

Тем не менее, первокурсник объяснил, что никакой паники, связанной с коронавирусом, в его университете нет. Студенты настроены положительно и даже рады внезапному отдыху. Хотя в этом же отдыхе, по его мнению, и скрывается самый большой подводный камень временного удаленного режима.

«Куча свободного времени и ты как-то теряешься в этом, забываешь готовиться, а потом все это скажется», - отметил он.

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