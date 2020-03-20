Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в пятиэтажке в Перми
В результате происшествия погибла женщина.
© Видео: 59.RU – новости Перми, ВКонтакте © Фото: 59.RU – новости Перми, ВКонтакте
В Сети опубликовано видео с места взрыва бытового газа в пятиэтажном здании в центре Перми.
На кадрах видно, что территория возле дома оцеплена, рядом с местом происшествия работают экстренные службы.
«Произошел пожар в результате хлопка на четвертом этаже пятиэтажного здания по улице Чернышевского. В квартире находились женщина и, предположительно, мужчина. При взрыве погибла одна женщина», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю по государственной противопожарной службе полковник Денис Поздеев.
Он отметил, что в результате происшествия пострадали три человека.