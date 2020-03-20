Шойгу: случаев заболевания COVID-19 в армии не выявлено

Среди российских военнослужащих не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

«Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки - борьба с коронавирусной инфекцией. В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано», - сказал Шойгу.

В сообщении также отмечено, что руководство российского военного ведомства сдало тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в армии сформирован запас лекарств и средств защиты для борьбы с распространением инфекции. Кроме того, в военном ведомстве сообщили о создании оперативного штаба в связи с угрозой коронавируса.

Заседание коллегии Минобороны России прошло в пятницу при участии большинства по видеосвязи.