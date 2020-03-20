Москва направила Франции ноту по ситуации с россиянами на лайнере Costa Pacifica

Посольство РФ в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими туристами, находящимися на борту круизного лайнера Costa Pacifica, которые не могут его покинуть из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее правительство Испании ввело запрет на заход круизных судов в порты этой страны. Из-за этого лайнер изменил маршрут и направился в Марсель с расчетом прибытия 19 марта. Власти Франции не дают согласия на выход туристов в Марселе.

«Российское генеральное консульство в Марселе и посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что судно вышло 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход на берег в Барселоне всей группы туристов, для которых на тот же день были забронированы билеты из аэропорта Барселоны в Москву и некоторые другие города России. По словам Захаровой, люди с 9 марта находятся без остановок на корабле.