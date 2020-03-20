ФСБ: в России ликвидирована ячейка ИГИЛ*
ФСБ России сообщила о пресечении деятельности на территории трех российских регионов законспирированной ячейки террористической организации ИГИЛ*, собиравшей средства для финансирования террористов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом на территории Республики Крым, Коми и Ростовской области пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В сообщении говорится, что под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено около двух миллионов рублей.
В ходе проведенных обысков на квартирах подозреваемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в 2018 году на Северном Кавказе ликвидировано 13 ячеек террористической организации «Исламское государство»*.
* Террористическая группировка, запрещенная в РФ.