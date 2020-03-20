В Калининграде отреагировали на призыв поляков «присоединить» регион

Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польского издания Gazeta Wyborcza, которые призывали использовать сложившуюся из-за коронавирусной инфекции ситуации для присоединения региона к Польше.

«Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется», - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Напомним, читатели польской газеты сочли закрытие Россией границ из-за коронавируса поводом для присоединения Калининградской области. В материале газеты сказано, что после решения российских властей закрыть границы регион оказался в «полуизоляции». Автор статьи заявил, что жители российского региона привыкли делать покупки в польских супермаркетах, но сейчас они оказались лишены этой возможности. Журналист отмечает, что и в российских магазинах создан запас продуктов, которого якобы хватит на месяц, даже если регион окажется полностью изолирован. В комментариях под статьей некоторые жители Польши начали призывать «забрать» себе Калининградскую область.