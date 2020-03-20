Музыкальное оружие: актеры Голливуда посвятили песню борьбе с коронавирусом

Голливуд решил изолироваться от внешнего мира из-за коронавируса: на карантин ушел и американский актер Энтони Хопкинс. Восьмидесятидвухлетняя звезда сидит дома и развлекается тем, что играет на пианино для своего кота.

Коллеги по актерскому цеху решили поддержать артиста и всех, кто сейчас вынужден сидеть в четырех стенах: Голливуд запел. Десятки знаменитостей исполнили Imagine, известную песню Джона Леннона.

В числе исполнителей - Галь Гадот, Натали Портман, Зои Кравиц, Уилл Феррелл и Генри Кавилл. Знаменитости без грима и костюмов поют о том, что мир - это братство и нет причин для вражды. Видео уже посмотрели 3,5 миллиона человек.