СМИ: один человек погиб в результате взрыва газа в пятиэтажке в Перми
В доме после происшествия оказалось повреждено остекление.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
В центре Перми в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа.
«Газовоздушная смесь сдетонировала в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Чернышевского», - рассказал информированный источник «Интерфаксу».
В результате происшествия погиб один человек, предположительно хозяин квартиры.
В доме оказалось повреждено остекление, целостность несущих конструкций не нарушена.