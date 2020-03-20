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Племянник Путина собирается создать собственную партию

Александра Арсентьева
10:26 20.03.2020
До конца весны планируется провести учредительный съезд партии для того, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» на региональных выборах.
Племянник Путина собирается создать собственную партию
© Фото: Яна Задорожная,Wikimedia

Двоюродный племянник Владимира Путина, предприниматель Роман Путин собирается создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.

Роман Путин рассказал, что новая партия будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», в его задачи входит защита предпринимателей: борьба с монополиями и торговыми сетями, дешевые кредиты, снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, снижение налогов и дешевые кредиты.

Ключевая цель партии - участие в ближайших выборах в Государственную думу. До конца весны планируется провести учредительный съезд партии для того, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» на региональных выборах, которые состоятся восьмого сентября. Как заявил Роман Путин, у движения «сильные позиции» в Сибирском и Центральном федеральных округах и на Дальнем Востоке». Сам Путин собирается участвовать в выборах в Госдуму.

По словам Путина, движение «Люди дела» было создано в феврале 2020 года. Бизнесмен стал его председателем, а в совет движения, кроме других юристов и предпринимателей, вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина и президент Федерации тхэквондо России Лазос Цилфидис.

Роман Путин - сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Согласно базе данных СПАРК, он является директором ООО «Путин Консалтинг». Компания до 2015 года называлась Putin Consulting Ltd и была учреждена в Британии.  Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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