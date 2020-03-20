Делегация США приедет в Москву 9 мая на 75-летие Победы

Американский посол в Москве Джон Салливан официально объявил о том, что делегация коллег из США приедет в столицу России для участия в торжественных мероприятиях 9 мая, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во главе делегации из Америки будет советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По словам Салливана, то, что американцы дали свое согласие на приезд в Москву говорит о том, что в США чтят память об общих потерях в Войне, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции.

Ранее американские партнеры опровергли визит президента США Дональда Трампа на празднование 9 мая в столицу РФ в связи со вспышкой коронавируса. Поэтому вместо главы страны должна приехать официальная делегация.

Юбилейный Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Визит в российскую столицу на 75-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны уже подтвердили лидеры 17 стран.