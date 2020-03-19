Россиян предупредили о возможном усилении мер внутри страны из-за коронавируса

Правительство России в условиях глобальной пандемии коронавируса делает все необходимое, чтобы предотвратить распространение инфекции, а также защитить здоровье граждан и оказать помощь заболевшим. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте кабмина.

Кроме того, в правительстве уточнили, что существующие требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан, сохраняются.

«Сложившаяся ситуация - это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих», - говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, благодаря своевременным оперативным мерам в России, удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавирусной инфекции.