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Россиян предупредили о возможном усилении мер внутри страны из-за коронавируса

Наталия Майорова
09:13 19.03.2020
В правительстве подчеркнули, что данная мера может быть реализована в случае ухудшения ситуации.
Россиян предупредили о возможном усилении мер внутри страны из-за коронавируса
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

Правительство России в условиях глобальной пандемии коронавируса делает все необходимое, чтобы предотвратить распространение инфекции, а также защитить здоровье граждан и оказать помощь заболевшим. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте кабмина.

Кроме того, в правительстве уточнили, что существующие требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан, сохраняются.

«Сложившаяся ситуация - это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих», - говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, благодаря своевременным оперативным мерам в России, удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавирусной инфекции. 

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