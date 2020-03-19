Российский рубль стал вторым по волатильности в мире
Мексиканский песо находится на первом месте рэнкинга.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Российский рубль оказался на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару.
Как сообщает Bloomberg, вмененная волатильность, которая была рассчитана из цен трехмесячных опционов, составила 24,9%.
Мексиканский песо находится на первом месте ренкинга, его волатильность составляет 26,5%.
В декабре 2019 года российская валюта занимала шестую строчку среди самых волатильных валют, а в начале марта этого года, до срыва сделки ОПЕК+, - четвертое.