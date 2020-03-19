В РФ хотят ввести неполную дистанционную занятость: плюсы и минусы удаленки

Из-за коронавируса в Трудовой кодекс России могут внести изменения. Возможно, там появится новая форма занятости - временная удаленная работа. Таким образом, эта поправка поможет на законодательном уровне регламентировать такой формат, когда сотрудник может работать как в офисе организации, так и дистанционно. Сейчас все больше россиян переводят именно на такой режим.

О том, что коронавирус может поставить под угрозу ее будущее, студентка Новосибирского государственного университета Валерия Антипова даже не думала. В этом году она получает диплом. Сейчас она сидит дома на карантине и готовится к госэкзаменам в режиме онлайн. Встречи с репетиторами и преподавателями проходят строго через интернет.

«Мы в первый раз сталкиваемся с подобной коммуникацией, пока решают, как лучше сделать контакт студентов и преподавателей. Все это шатко и непонятно, как это будет дальше», - рассказывает Антипова.

Новосибирский вуз уже перевел 12 тысяч человек на дистанционное обучение. Через пару дней и преподавательский состав перейдет на удаленный режим работы.

В столичных офисах сейчас тоже пусто. Сотни компаний теперь работают удаленно. Все, что для этого нужно ноутбук или компьютер. Веб-камера, интернет и планерка из конференц-зала переносится в мировую паутину. Благодаря удаленному режиму работы, предприниматели и работники могут серьезно сэкономить.

Например, если раньше небольшая компания, где сотрудников не больше 50-ти человек, кроме зарплат и налогов, тратила деньги на аренду помещений, на их уборку, электричество и покупку канцелярский товаров. То, работая онлайн расходы могут сократиться почти на четверть, а свободные средства можно перенаправить,на премирование работника.

«Главное для бизнеса оставить контроль за своим сотрудником за теми обязанностями, которые он должен выполнять, но, собственно говоря, хорошее решение, но а когда ситуация с коронавирусом успокоится, думаю, многие просто возьмут это на вооружение как во всем мире офисы уже уходят в небытие», - заявил предприниматель Сергей Соколов.

В плюсе и сами сотрудники - ежемесячно жители Москвы, чтобы добраться до своего рабочего места, тратят чуть больше двух тысяч рублей. С переходом на удаленку ездить никуда не нужно. Также не нужно тратить много денег на питание - в среднем один офисный сотрудник в месяц оставляет в общепите около шести тысяч рублей. Данные расходы исчезнут и в том случае, если вы на домашнем карантине.