На расстоянии 50 м: российские ученые научились измерять температуру тела издалека

Термометр-наклейка, который сможет дистанционно передавать информацию о температуре тела на смартфон, будет представлен в России в сентябре 2020 года. Об этом рассказала руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова.

По ее словам, устройство состоит из двух частей: термометра на тело в виде наклейки и приложения для смартфона, через которое дистанционно можно будет проверять температуру тела. Галямова отметила, что телефон от термометра должен находиться на расстоянии не более 50 метров. Устройство планируется применять в больницах и в домашних условиях.

«Во время болезни родители каждые 1-2 часа или чаще контролируют температуру у ребенка, используя традиционные градусники. На одно измерение они тратят в среднем 5-10 минут», - рассказала Галямова РИА Новости.

Она отметила, что новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно, что особенно актуально в условиях вспышки коронавируса или в сезон гриппа и ОРВИ.

В новом устройстве нет ртути, оно не является нетоксичным и полностью безопасно для людей. Стоимость градусника-наклейки будет сопоставима со стоимостью инфракрасных термометров, а точность измерения - соответствовать привычному ртутному градуснику. Также прибор без подзарядки может работать не менее 1 года.