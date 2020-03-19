Врач назвал альтернативу медицинским маскам

Для защиты от вирусов лучше выбирать четырехслойные медицинские маски, а также защищать глаза и чаще мыть руки. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Георгий Викулов.

По словам врача, если под рукой нет маски, то ее можно сделать из подручных средств.

«Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», - сказал в интервью радио Sputnik Викулов.

Средства защиты подобного вида можно использовать не более двух часов. Также медик подверг критике советы, которые появились в интернете, о якобы необходимости пропитывать маски антисептическими средствами.

Он заявил, что для защиты от инфекции важен механический барьер. Также необходимо помнить о возможном заражении через слизистые, поэтому лучше защищать глаза. Для этого можно надевать специальные медицинские очки. По словам Викулова, обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту.

Вспышка заболевания СOVID-19 впервые была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. В настоящее время заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего коронавирусом заражено свыше 190 тысяч человек, около 8 тысяч людей скончались.