Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса ТЕГИ

Врач назвал альтернативу медицинским маскам

Александра Арсентьева
07:32 19.03.2020
Также медик подверг критике советы, которые появились в интернете, о якобы необходимости пропитывать маски антисептическими средствами.
Врач назвал альтернативу медицинским маскам
© Фото: Robert Michael, ZB, Globallookpress

Для защиты от вирусов лучше выбирать четырехслойные медицинские маски, а также защищать глаза и чаще мыть руки. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Георгий Викулов.

По словам врача, если под рукой нет маски, то ее можно сделать из подручных средств.

«Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», - сказал в интервью радио Sputnik Викулов.

Средства защиты подобного вида можно использовать не более двух часов. Также медик подверг критике советы, которые появились в интернете, о якобы необходимости пропитывать маски антисептическими средствами.

Он заявил, что для защиты от инфекции важен механический барьер. Также необходимо помнить о возможном заражении через слизистые, поэтому лучше защищать глаза. Для этого можно надевать специальные медицинские очки. По словам Викулова, обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту.

Вспышка заболевания СOVID-19 впервые была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. В настоящее время заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего коронавирусом заражено свыше 190 тысяч человек, около 8 тысяч людей скончались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата19.03.2020, 05:00
Месть «Мсты»: артиллеристы открыли шквальный огонь по условному противнику из гаубиц
Дата18.03.2020, 11:18
Минспорт призвал отменить и перенести проведение спортивных мероприятий в РФ
Дата18.03.2020, 18:24
Легкий вертолет Ка-226Т получит авариестойкую топливную систему
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса
07:32 В стране и мире
Врач назвал альтернативу медицинским маскам
07:09 В стране и мире
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
06:10 В стране и мире
Роспотребнадзор с января досмотрел на границе 4,5 млн человек из-за коронавируса
05:23 В стране и мире
Видео
«Как хирург говорю»: лидер «Ночных волков» посоветовал есть шиповник для борьбы коронавирусом
03:32 В стране и мире
Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:00 В стране и мире
На расстоянии 50 м: российские ученые научились измерять температуру тела издалека
07:32 В стране и мире
Врач назвал альтернативу медицинским маскам
07:09 В стране и мире
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
06:41 В стране и мире
В ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на бензин нет
06:13 В стране и мире
Фильмы Universal теперь будут доступны онлайн со дня премьеры
События дня
События дня
Вспышка коронавируса
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.