В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая для лечения пневмонии COVID-19 намерены использовать противогриппозное лекарство «Авиган».

Как рассказал глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, препарат был испытан в городах Ухань и Шэньчжень. В тестах участвовали 240 и 80 пациентов соответственно.

В среднем у пациентов за два с половиной дня нормализовалась температура - без применения «Авигана» аналогичный процесс занимал свыше четырех дней. Через четыре с половиной дня после употребления препарата у испытуемых прошел кашель. У тех, кто лекарство не принимал, этот симптом коронавируса проходит почти за шесть дней, сообщает телеканал NHK.

При этом Чжан Синьмин отметил, что у употреблявших «Авиган» пациентов спустя четыре дня был повторно взят тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. У тех, кто не принимал препарат, тест показал отрицательный результат в среднем только через 11 дней.

Напомним, в конце прошлого года Китай известил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта вспышка была признана пандемией.

По последней информации, количество зараженных по всему миру превысило 200 тысяч, из них почти восемь тысяч скончались.