В ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на бензин нет

Предпосылок для роста цен на бензин и дизельное топливо в России в настоящее время нет. Данная информация касается как оптового, так и розничного сегмента.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФАС, ведомство продолжает наблюдать за всеми индикаторами рынка нефтепродуктов.

В ФАС заявили, что в случае выявления нарушений будут принять меры антимонопольного реагирования.

«В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами кабмина обратил внимание на рост цен на бензин в России, добавив, что стоимость на 92-й бензин за год выросла на 10,44%.

Президент призвал держать ситуацию с ценами на нефтепродукты в государстве под контролем.