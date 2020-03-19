Роспотребнадзор с января досмотрел на границе 4,5 млн человек из-за коронавируса

С января 2020 года специалисты Роспотребнадзора досмотрели на границе свыше 4,5 миллиона человек, среди них было обнаружено более 400 лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Были досмотрены граждане, которые прибыли автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

«Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, в Российской Федерации около 18 тысяч человек находятся под медицинским контролем на предмет заражения коронавирусной инфекцией.

По последней информации, в нашей стране зафиксировано 147 фактов заболевания коронавирусом.