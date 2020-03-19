Фильмы Universal теперь будут доступны онлайн со дня премьеры

Кинокомпания Universal Pictures решила внести свой вклад в обеспечение досуга населения во время пандемии коронавируса. Фильмы студии будут выкладываться на онлайн-платформы в день их премьеры в кинотеатрах.

Первым фильмом, который окажется одновременно и на больших экранах, и на экранах персональных компьютеров и гаджетов, станут «Тролли. Мировой тур». Запуск картины назначен на 10 апреля.

Кинозалы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрыты из-за эпидемиологической ситуации, вызванной распространением COVID-19. Не работают кинотеатры по всей Ирландии, а в Великобритании крупнейшие сети предупреждают о скором закрытии.

Компания NBC Universal объявила, что уже к 20 марта зрители смогут не выходя из дома увидеть недавние релизы на дружественных платформах. Среди них такие картины, как «Эмма», «Человек невидимка» и «Охота».

В обычной практике фильмы остаются в прокате в течение 90 дней после премьеры и демонстрируются лишь в кинотеатрах. Сейчас же, заплатив, предположительно, около 20 долларов за 48 часов, можно будет посмотреть продукцию студии онлайн.

Генеральный директор масс-медийной компании объяснил, что принятое решение мотивировано желанием сделать фильмы доступными для всех, а не откладывать на неопределенных срок или показывать в полупустых залах.