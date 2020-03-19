Осознанный выбор: на 6-летие крымской весны Путин посетил Севастополь

Глава Российской Федерации находится в Крыму, куда специально приехал, чтобы поздравить жителей полуострова с вступлением в состав Российской Федерации. Встреча 18 марта проходила в знаковом месте - Константиновской батарее, которую восстановили при поддержке РГО.

Известными всему полуострову стали имена тех, кто возводил Крымский мост, по которому вот уже почти два года ездят автомобили. А в конце прошлого года, с открытием железнодорожного движения, поехали и поезда. Строителям, которые по особому случаю были не в рабочей форме, а в строгих костюмах, президент вручил государственные награды.

Золотых медалей в виде пятиконечных звезд, означающих наличие почетного звания Герой труда, удостоились директор подрядной организации Александр Островский, бригадир монтажников металлоконструкций Николай Зайков и предприниматель Аркадий Ротенберг.

«Особенно хочу поблагодарить вас за тот настрой, который сложился в вашем коллективе в ходе этой работы. Мои разговоры по этому поводу начались еще с Аркадием Романовичем Ротенбергом, когда я ему задал несколько вопросов, таких вроде бы нескромных, но тем не менее я должен был это спросить. Я говорю: «У тебя есть какая-то собственность за границей, недвижимость, активы?» Он говорит: «Ну я же бизнесом занимаюсь, есть кое-что». Я отвечаю: «А ты знаешь, ты можешь это потерять». Ответ был очень хорошим: «Пусть подавятся!» То, что вы нам поручаете, гораздо важнее этих шалабушек», - пооткровенничал президент.

Инженеры, монтажники, электросварщики и плотники - еще семеро строителей моста получили медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Четверых наградили орденами Святого Александра Невского.

В годовщину возвращения Крыма президент РФ напомнил об историческом выборе крымчан, сделанном ими шесть лет назад.

«Шесть лет назад произошло очень важное событие: состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны. Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода», - отметил Владимир Путин.

У президента спросили о поправках в Конституцию, которые сейчас обсуждаются. Согласно одной из них, на высшие посты государственной власти могут претендовать те, кто никогда не имел иностранного гражданства. Президент объясняет, что это никак не скажется на тех, кто живет в Крыму: их активное избирательно право ущемлять не будут.

«Есть желающие поиграть на чувствах крымчан и сказать, что они не совсем граждане России. Но это, как юристы говорят, "покушение с негодными средствами". Если внимательно почитать текст, не помню, по-моему 81-й статьи, то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение. Там прямо прописано, что если какие-то территории или часть территории другого государства вошла в состав Российской Федерации, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются», - пояснил глава Российской Федерации.

Спросили президента и о пандемии коронавируса, может ли она повлиять на дату Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Президент призывает не верить в фейки, которые распространяются в интернете. И доверять официальной информации властей, которые делают все возможное, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции, как это происходит в ряде зарубежных стран.

На встрече с жителями полуострова звучали самые разные вопросы на любые темы. Так, по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, в нашу страну вернулись танки Т-34, которые до недавних пор стояли там на вооружении. Представитель Общероссийского народного фронта из Севастополя предложила после реставрации передать уникальные боевые машины Городам-героям и Городам воинской славы. Президент согласился с нею и поблагодарил за идею.

Спросили Владимира Владимировича и о мерах социальной поддержки всех слоев населения Крыма и Севастополя, развитии отраслей экономики полуострова, необходимости восстанавливать и преображать уникальные памятники истории и природы в Крыму. На все эти вопросы глава государства дал исчерпывающие ответы людям, которые раз и навсегда шесть лет назад решили, что их домом теперь будет Россия.

Крым стал полноправной территорией Российской Федерации после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В ходе него за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.