Под Екатеринбургом для ветерана провели персональный парад

В Свердловской области в городе Тавде военнослужащие роты почетного караула и сводного военного оркестра ЦВО провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Благинина, который принимал участие в освобождении Австрии, Венгрии и Чехословакии.

Военнослужащие роты почетного караула ЦВО прямо во дворе жилого дома показали плац-концерт и прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного духового оркестра.

В торжественном мероприятии также принимали участие юнармейцы и парадные расчеты Главного управления ФСИН по Свердловской области.

Ветеран вспомнил битву под Балатоном.

«Танки шли на нас, сзади у нас был заградительный огонь . Задача была пропустить танки, отрезать пехоту. Вот танк на меня надвигается, но он меня не видит. Я лег между гусениц, он прошел мне по горбине, я беру бутылку с зажигательной смесью и прямо лежа метнул и попал, он закоптил и ушел, дальше его добьют. Сразу же лимонку бросил в пехоту. Пехоту уложили. Через какое-то время они поднялись и наши поднялись и сошлись в рукопашной схватке», - рассказал он.

Семен Благинин участвовал в разгроме немецко-фашистской группировки войск в районе Будапешта и на подступах к Вене в составе 19-й отдельной воздушно-десантной бригады 98-й гвардейской стрелковой дивизии. Также он принимал участие в штурме австрийской столицы, взятии городов Зирез, Санкт-Пельтен, Секешфехервар, Мор. За героизм и самоотверженность он награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги».

Во всех крупных военных гарнизонах Центрального военного округа пройдут мини-парады для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут посетить парад 9 мая.