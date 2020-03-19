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«Как хирург говорю»: лидер «Ночных волков» посоветовал есть шиповник для борьбы коронавирусом

Анна Берестовая
05:23 19.03.2020
Глава старейшего мотоклуба России, байкер Александр Залдостанов заключил, что главное в противостоянии болезни - сильный иммунитет человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» поделился со «Звездой» своим собственным рецептом борьбы с коронавирусом. Залдостанов считает, что для противодействия заболеванию не нужно ничего лишнего - только природные средства.

«Лучшая борьба с вирусом - это, вон, ледяная вода и, сейчас вам покажу», - рассказывает врач, уводя съемочную группу за собой.

Еще одним рекомендованным средством от инфекции COVID-19 оказывается шиповник, ягоды которого байкер срывает с ближайшего куста.

«Витамина С - огромное количество. И он еще до сих пор здесь живой. Поэтому несколько ягод, и все в порядке будет», - уверяет лидер байк-клуба.

«Хирург» объясняет, что, в первую очередь, не заразиться коронавирусом поможет сильный иммунитет. Александр отдельно подчеркивает, что говорит это «как врач».

«Мойте руки, ешьте шиповник, ныряйте в ледяную воду, будьте на солнце - никакого вируса не будет у вас тут», - заключает Залдостанов.

Свое« медицинское» прозвище байкер получил неспроста: он действительно имеет медицинское образование. В 1984 году Залдостанов окончил Московский Медицинский стоматологический институт имени Николая Семашко по специальности «хирург-стоматолог». Так что вполне возможно, для кого-то его заявление будет действительно авторитетным.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по миру. Во множестве стран и городов вводится режим карантина для противодействия заболевания. По последним данным, в России зафиксировано почти 150 случаев заражения.

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