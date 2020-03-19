Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Платить штрафы по-справедливости: в РФ улучшат систему установки камер для фиксации нарушений ПДД

Алексей Казанников
04:14 19.03.2020
Зачастую водителям присылают квитанции на оплату нарушений правил дорожного движения, которых автомобилисты не совершали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ежегодно десятки тысяч водителей  получают штрафы за нарушения, которые к ним никакого отношения не имеют. Таким образом, человек не может доказать, что техника, зафиксировавшая правонарушение, допустила погрешность.

Анастасия Степанова из Мурманска вот автомобиль уже семь лет, ни разу не нарушив правил.  Тем не менее, на всякий случай всегда проверяет штрафы в базе ГИБДД. Недавно женщина обнаружила, что превысила скорость. Причем ночью и в месте, где до этого момента никогда не ездила.

«Пошла разбираться в ГИБДД. Там открыли мой файл - оказалось, машина не моя. Просто две цифры перепутаны», - делится водитель.

В ГИБДД спорить не стали и ошибку признали сразу. Но таких положительных случаев - единицы. Чаще всего водители предпочитают просто оплатить штраф со скидкой в 50 процентов. Это легче, чем собирать доказательства своей невиновности и нести их в надлежащие инстанции.

О том как, наконец, автолюбителям избежать незаконных штрафов, задумались чиновники и общественники. В России уже разрабатывают методику, которая позволит избежать ошибок, вызванных, чаще всего, человеческим фактором.

Одной из предполагаемых мер для устранения ошибок станет  то, что нарушение в письме со штрафом будет показываться в развитии, а не одним кадром. То есть не одним-единственным фото, а хотя бы двумя-тремя.

Автоблогер Шкуматов предлагает создать единую методику оценки доказательств, которые формируют автоматические средства нарушения. Она поможет в последствии установить, кто был прав, а кто виноват. И имело ли место нарушение быть вообще.

В прошлом году Минтранс выпустил методичку, как и где ставить камеры. Но по сути, это просто рекомендации, как и ГОСТы по установке средств фиксации, которые тоже никто всерьез пока не воспринимает. Камеры устанавливаются, но никем не контролируются. Нет надзорного органа.

Минюст разработал новый кодекс об административных правонарушениях, в который в ближайшее время как раз и планируют внести все эти поправки. А после соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже в июне этого года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата19.03.2020, 05:00
Месть «Мсты»: артиллеристы открыли шквальный огонь по условному противнику из гаубиц «Мста-С»
Дата18.03.2020, 11:18
Минспорт призвал отменить и перенести проведение спортивных мероприятий в РФ
Дата18.03.2020, 18:24
Легкий вертолет Ка-226Т получит авариестойкую топливную систему
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:00 Армия
Видео
Месть «Мсты»: артиллеристы открыли шквальный огонь по условному противнику из гаубиц «Мста-С»
04:14 В стране и мире
Видео
Платить штрафы по-справедливости: в РФ улучшат систему установки камер для фиксации нарушений ПДД
04:05 В стране и мире
«Оглянуться на Землю»: умер астронавт NASA Альфред Уорден
04:00 Армия
Видео
«Уверенный прием» АрМИ-2020: победа на этапе конкурса досталась ставропольским связистам
03:32 В стране и мире
Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.