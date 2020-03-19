Платить штрафы по-справедливости: в РФ улучшат систему установки камер для фиксации нарушений ПДД

Ежегодно десятки тысяч водителей получают штрафы за нарушения, которые к ним никакого отношения не имеют. Таким образом, человек не может доказать, что техника, зафиксировавшая правонарушение, допустила погрешность.

Анастасия Степанова из Мурманска вот автомобиль уже семь лет, ни разу не нарушив правил. Тем не менее, на всякий случай всегда проверяет штрафы в базе ГИБДД. Недавно женщина обнаружила, что превысила скорость. Причем ночью и в месте, где до этого момента никогда не ездила.

«Пошла разбираться в ГИБДД. Там открыли мой файл - оказалось, машина не моя. Просто две цифры перепутаны», - делится водитель.

В ГИБДД спорить не стали и ошибку признали сразу. Но таких положительных случаев - единицы. Чаще всего водители предпочитают просто оплатить штраф со скидкой в 50 процентов. Это легче, чем собирать доказательства своей невиновности и нести их в надлежащие инстанции.

О том как, наконец, автолюбителям избежать незаконных штрафов, задумались чиновники и общественники. В России уже разрабатывают методику, которая позволит избежать ошибок, вызванных, чаще всего, человеческим фактором.

Одной из предполагаемых мер для устранения ошибок станет то, что нарушение в письме со штрафом будет показываться в развитии, а не одним кадром. То есть не одним-единственным фото, а хотя бы двумя-тремя.

Автоблогер Шкуматов предлагает создать единую методику оценки доказательств, которые формируют автоматические средства нарушения. Она поможет в последствии установить, кто был прав, а кто виноват. И имело ли место нарушение быть вообще.

В прошлом году Минтранс выпустил методичку, как и где ставить камеры. Но по сути, это просто рекомендации, как и ГОСТы по установке средств фиксации, которые тоже никто всерьез пока не воспринимает. Камеры устанавливаются, но никем не контролируются. Нет надзорного органа.

Минюст разработал новый кодекс об административных правонарушениях, в который в ближайшее время как раз и планируют внести все эти поправки. А после соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже в июне этого года.