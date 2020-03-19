Перекрыт Похвалинский съезд: в Нижнем Новгороде устраняют последствия оползня

В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде случился серьезный оползень, в ходе которого сошла крупная часть склона. Первое время после произошедшего земляная груда продолжала разрастаться.

После инцидента движение транспорта было перекрыто, а территория огорожена. Очевидцы сообщали, существует риск обрушения дома. Об этом сообщают местные СМИ.

На место оползня выехал мэр города Владимир Панов. По его словам на борьбу с проблемой были направлены представители дорожных служб, «Водоканала» и «Теплоэнерго».

Были приняты меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение на съезде. В качестве задачи стояло восстановить проходимость как минимум трех транспортных полос во время аварийной ситуации.

Глава Нижнего Новгорода назвал в качестве вероятной причины инцидента прорыв водоснабжения в подвале расселенного дома, готовящегося к сносу.