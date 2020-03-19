«Оглянуться на Землю»: умер астронавт NASA Альфред Уорден
Астронавт NASA Альфред «Ал» Уорден скончался на 89-м году жизни. Он был участником лунной миссии, но не высаживался на поверхность спутника, оставаясь на управлении кораблем.
Уорден был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, удостоившись необычного звания «самого одинокого человека» в космической команде. Об этом рассказал глава NASA Джим Брайденстайн в заявлении на сайте агентства.
В 1971 году астронавт стал членом миссии по высадке на Луне, отправившись на нее в качестве пилота основного модуля на борту «Аполлон-15». Во время непосредственной высадки, Уорден остался внутри космического корабля, пока его напарники Джеймс Ирвин и Дэвид Скотт исследовали лунную поверхность.
Между ним и членами его команды насчитывалось около 2235 миль (3596,4 километра). Так он поставил мировой рекорд, оказавшись на максимально большом расстоянии, которое когда-либо было между напарниками-астронавтами.
По словам Брайденстайна, Альфред Уорден так отзывался о своей миссии:
«Теперь я знаю, почему я здесь. Не чтобы поближе взглянуть на Луну, но чтобы оглянуться на наш дом, Землю».