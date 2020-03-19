«Оглянуться на Землю»: умер астронавт NASA Альфред Уорден

Астронавт NASA Альфред «Ал» Уорден скончался на 89-м году жизни. Он был участником лунной миссии, но не высаживался на поверхность спутника, оставаясь на управлении кораблем.

Уорден был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, удостоившись необычного звания «самого одинокого человека» в космической команде. Об этом рассказал глава NASA Джим Брайденстайн в заявлении на сайте агентства.

В 1971 году астронавт стал членом миссии по высадке на Луне, отправившись на нее в качестве пилота основного модуля на борту «Аполлон-15». Во время непосредственной высадки, Уорден остался внутри космического корабля, пока его напарники Джеймс Ирвин и Дэвид Скотт исследовали лунную поверхность.

Между ним и членами его команды насчитывалось около 2235 миль (3596,4 километра). Так он поставил мировой рекорд, оказавшись на максимально большом расстоянии, которое когда-либо было между напарниками-астронавтами.

По словам Брайденстайна, Альфред Уорден так отзывался о своей миссии: