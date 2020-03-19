Из Черногории вылетел первый рейс с российскими туристами

Из Подгорицы, столицы Черногории вылетел первый рейс авиакомпании «Аэрофлот». На его борту находятся 157 российских граждан, которые оказались запертыми в стране после введения карантина.

Посольство России доставило всех пассажиров до аэропорта специально организованными автобусами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства в Черногории Кирилла Киржу.

Киржа отдельно выделил, что россиянин, больной онкологическим заболеванием, был отправлен вылетевшим рейсом.

Ранее дипломат сообщал, что представительство России «находится в постоянном контакте с властями Черногории и работает над разрешением ситуации с российскими туристами». Он также добавил, что граждане России обеспечиваются водой и предметами первой необходимости.

Позже 19 марта в Москву должны вылететь самолеты компаний S7 и «Победа». Рейсы планируется отправить из того же города.

К моменту закрытия путей авиасообщения в Черногории оказались примерно 1800 российских туристов. Власти страны некоторое время отказывались способствовать возвращению граждан России на родину, но дипломатам РФ удалось добиться принципиального согласия от черногорской стороны на возвращение туристов самолетами российских авиакомпаний.