Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену международного музыкального конкурса «Евровидение-2020», отозвавшись о событии с сожалением.

Эрнст сделал утешительный вывод, что, в соответствии с количеством просмотров роликов участников несостоявшегося конкурса на YouTube, можно считать, что группа Little Big победила и с убедительным отрывом.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Ранее стало известно, что из-за угрозы коронавирусной инфекции 65-й песенный конкурс «Евровидение-2020», который должен был состояться в Роттердаме, отменен. В этом году Россию должна была представлять известная группа Little Big, официальный клип на конкурсную песню которой уже набрал на YouTube более 35 миллионов просмотров.