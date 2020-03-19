Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020»
В этом году Россию должна была представлять популярная группа Little Big.
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену международного музыкального конкурса «Евровидение-2020», отозвавшись о событии с сожалением.
Эрнст сделал утешительный вывод, что, в соответствии с количеством просмотров роликов участников несостоявшегося конкурса на YouTube, можно считать, что группа Little Big победила и с убедительным отрывом.
Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Ранее стало известно, что из-за угрозы коронавирусной инфекции 65-й песенный конкурс «Евровидение-2020», который должен был состояться в Роттердаме, отменен. В этом году Россию должна была представлять известная группа Little Big, официальный клип на конкурсную песню которой уже набрал на YouTube более 35 миллионов просмотров.