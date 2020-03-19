Жители Санкт-Петербурга спасли двух детенышей балтийской нерпы

Двух бельков балтийской нерпы обнаружили жители Санкт-Петербурга в Курортном районе города. Одного малыша нашли гости парка «Дубки». Ветеринары установили при осмотре детенышей, что один из малышей, судя стертой шерсти и ранам, долго полз по суше. Другой едва не утонул в холодной воде.

Животных сразу направили на реабилитацию в петербургский Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Теперь их здоровью ничего не угрожает. Оба маленьких зверя уже адаптировались на новом месте.