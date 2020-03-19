СК РФ наградил корреспондента ВГТРК Поддубного медалью «Доблесть и отвага»

Следственный Комитет РФ после выхода сюжета корреспондента Евгения Поддубного на канале «Россия 24» об обнаружении места гибели летчика Романа Филипова в Сирии, принял решение наградить военного журналиста ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

«Учитывая полученную журналистом значимую для следствия информацию, Председатель СК РФ дал поручение следователям в рамках расследуемого центральным аппаратом уголовного дела об убийстве военного летчика в кратчайшие сроки произвести все необходимые процессуальные следственные действия», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Поддубный будет удостоен медали «за мужественные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни», указано на сайте СК.

Накануне сообщалось, что съемочная группа Евгения Поддубного обнаружила место гибели Героя России Филипова с помощью распечатанных стоп-кадров с видеозаписи, распространенной террористами. С фотографиями сверяли каждый природный объект - от валунов до деревьев. Таким образом было установлено место, где летчик начал отстреливаться от боевиков.

Майор Роман Филипов погиб вблизи поселения Маасаран в Идлибе в феврале 2018 года. Террористы сбили его самолет Су-25. Офицер катапультировался, до последнего патрона сражался на земле, но погиб в бою с террористами. Летчик подорвал себя гранатой, находясь в окружении боевиков.