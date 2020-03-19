Ученые выявили зависимость между погодой и смертностью от коронавируса

Уровень смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19 зависит от погоды. К такому выводу пришли ученые из Китая в результате исследования статистики в Ухане, изначальном эпицентре заболевания.

Эксперты из Метеорологического управления Китая в Шанхае и Университета города Ланьчжоу провели анализ информации, собранной с 20 января по 29 февраля текущего года врачами Уханя. За указанный период от вируса SARS-CoV-2 умерли почти 2,3 тысячи человек. Данные о смертности среди зараженных сопоставили с изменениями погоды. По итогам исследования было установлено, что количество летальных исходов имеет взаимосвязь с метеорологическими факторами. Эта характеристика нового коронавируса делает его похожим на атипичную пневмонию и вирус ближневосточной лихорадки.

Ученые заметили, что повышение частоты гибели инфицированных приходилось на периоды с низкой влажностью и зависело от колебаний между дневными и ночными температурами. Так, исходя из выводов статьи, опубликованной в medRxiv, рост разброса между температурой в разное время суток повышал уровень смертности на 2,9%. Увеличение влажности воздуха на один г/см3 уменьшал его на 11%.

Исследователи добавили, что в статистическом анализе не были учтены социальные факторы, включая миграцию и карантин.

Накануне китайские службы сообщили, что в стране за сутки не зафиксировали ни одного заражения коронавирусом.