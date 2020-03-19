«Проблема вандализма в Австрии существует»: посол РФ о мерах по защите монументов советским воинам

Власти Австрии для защиты монумента советским воинам-освободителям в Вене от неоднократных актов вандализма установили постоянное видеонаблюдение у мемориала, расположенного на Шварценбергплатц, еще с апреля 2019 года. Однако несмотря на принятые меры посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщил «Звезде», что проблема осквернения памятников в Австрии все же стоит остро.

Для того, чтобы организовать видеонаблюдение у памятника, потребовалось даже внести изменения в австрийское законодательство.

«Подобного рода преступные деяния встречают решительное неприятие в обществе и получают необходимую реакцию со стороны австрийских властей. Существуют специальные законы об уходе и защите воинских захоронений и памятников, что также регулируется и уголовным законодательством. За повреждение монумента или захоронения в зависимости от серьезности деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. В случае, если нарушитель является иностранным гражданином, то власти вправе его депортировать», - рассказал посол.

Если акты вандализма все же случаются, посольство РФ, по словам дипломата, незамедлительно реагирует на них и, как правило, ущерб устраняется довольно оперативно.

«Самый показательный пример - это наш центральный монумент в Вене, памятник советским воинам освободителям на Шварценбергплатц. В последние годы он неоднократно осквернялся. Последние такие случаи были весною прошлого года, и мы искренне благодарны и руководству страны за принятое позитивное решение. Мы неоднократно ставили эти вопросы, в том числе и на политическом уровне», - пояснил Любинский.

Как подчеркнул посол, в плане уважения к исторической памяти и сохранения исторического наследия Австрия могла бы послужить примером для ряда европейских стран, где проблема вандализма стоит более насущно.

Законопроект об ужесточении наказания за разрушение братских захоронений и мемориалов воинам-освободителям 18 марта в первом чтении единогласно поддержали депутаты Госдумы РФ. За данное правонарушение может грозить штраф до пяти миллионов рублей, общественные работы или лишение свободы сроком до пяти лет. Идею об ужесточении ответственности за снос и осквернение памятников воинам-освободителям разработали в Минобороны РФ в противовес произволу, процветающему в странах Восточной Европы, Прибалтики и на Украине.