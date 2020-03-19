Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Проблема вандализма в Австрии существует»: посол РФ о мерах по защите монументов советским воинам

Валентина Пескова
02:40 19.03.2020
Российские депутаты в первом чтении единогласно поддержали законопроект об ужесточении наказания за разрушение братских захоронений и мемориалов воинам-освободителям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Franz Waldhäusl httpimagebroker.com#search

Власти Австрии для защиты монумента советским воинам-освободителям в Вене от неоднократных актов вандализма установили постоянное видеонаблюдение у мемориала, расположенного на Шварценбергплатц, еще с апреля 2019 года. Однако несмотря на принятые меры посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщил «Звезде», что проблема осквернения памятников в Австрии все же стоит остро.

Для того, чтобы организовать видеонаблюдение у памятника, потребовалось даже  внести изменения в австрийское законодательство.

«Подобного рода преступные деяния встречают решительное неприятие в обществе и получают необходимую реакцию со стороны австрийских властей. Существуют специальные законы об уходе и защите воинских захоронений и памятников, что также регулируется и уголовным законодательством. За повреждение монумента или захоронения в зависимости от серьезности деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. В случае, если нарушитель является иностранным гражданином, то власти вправе его депортировать», - рассказал посол.

Если акты вандализма все же случаются, посольство РФ, по словам дипломата, незамедлительно реагирует на них и, как правило, ущерб устраняется довольно оперативно.

«Самый показательный пример - это наш центральный монумент в Вене, памятник советским воинам освободителям на Шварценбергплатц. В последние годы он неоднократно осквернялся. Последние такие случаи были весною прошлого года, и мы искренне благодарны и руководству страны за принятое позитивное решение. Мы неоднократно ставили эти вопросы, в том числе и на политическом уровне», - пояснил Любинский.

Как подчеркнул посол, в плане уважения к исторической памяти и сохранения исторического наследия Австрия могла бы послужить примером для ряда европейских стран, где проблема вандализма стоит более насущно.

Законопроект об ужесточении наказания за разрушение братских захоронений и мемориалов воинам-освободителям 18 марта в первом чтении единогласно поддержали депутаты Госдумы РФ. За данное правонарушение может грозить штраф до пяти миллионов рублей, общественные работы или лишение свободы сроком до пяти лет. Идею об ужесточении ответственности за снос и осквернение памятников воинам-освободителям разработали в Минобороны РФ в противовес произволу, процветающему в странах Восточной Европы, Прибалтики и на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата19.03.2020, 04:00
«Уверенный прием» АрМИ-2020: победа на этапе конкурса досталась ставропольским связистам
Дата18.03.2020, 11:18
Минспорт призвал отменить и перенести проведение спортивных мероприятий в РФ
Дата18.03.2020, 18:24
Легкий вертолет Ка-226Т получит авариестойкую топливную систему
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:00 Армия
Видео
«Уверенный прием» АрМИ-2020: победа на этапе конкурса досталась ставропольским связистам
03:32 В стране и мире
Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020»
03:06 В стране и мире
Видео
Из Черногории вылетел первый рейс с российскими туристами
02:58 В стране и мире
Видео
Жители Санкт-Петербурга спасли двух детенышей балтийской нерпы
02:40 В стране и мире
Видео
«Проблема вандализма в Австрии существует»: посол РФ о мерах по защите монументов советским воинам
События дня
События дня
Вспышка коронавируса
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.