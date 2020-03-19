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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Ирина Егорова
23:00 19.03.2020
Почуев отметил, что особой жестокости, надругательств над телом жертвы следствием не установлено.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил «Звезде» адвокат обвиняемого Александр Почуев.

«Прокуратура утвердила фабулу обвинения, которая изначально была выдвинута следствием, а именно это часть первая статьи 105 (убийство), часть первая статьи 222 (незаконное приобретение и хранение оружия) УК России», - прокомментировал он.

По его словам, никаких дополнительных обвинений, которые ранее выдвигались в общественном поле, такие как истязание, похищения человека, сексуальные домогательства, по этим статьям не выдвигалось. Инспекция проверила все эти факты, уточнил адвокат.

«Установлены смягчающие обстоятельства, наличие малолетних детей. Подтверждена его научная значимость для российской и международной науки», - добавил Почуев.

Мотивом преступления, по словам адвоката, является бытовая ссора на почве взаимной ревности: Соколов ревновал свое возлюбленную к друзьям, сама Анастасия ревновала его к детям. Но защита, это оспаривает, подчеркнул он.

Также он отметил массивную работу, которую провело следствие - «14 томов уголовного дела». В ближайшее время прокуратура направит дело в суд. Первое заседание запланировано на  8 апреля.

Девятого ноября доцент-историк Олег Соколов был поднят из реки Мойки, в которой он пытался утопить рюкзак с фрагментами женского тела. В квартире ученого было обнаружено обезглавленное тело девушки - его студентки и соавтора научных работ. Обвиняемого перевезли в Москву 30 ноября прошлого года. Его арест продлен до 9 апреля.  

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