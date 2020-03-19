Инвалиды и маленькие дети: кто еще ожидает вылета из Черногории

Семья с тремя инвалидами осталась в Черногории и не смогла улететь на Родину. По словам знакомой семьи, в Подгорице остался ее муж.

«Мы были на проекте, часть смогли уехать, потому что у нас дети тяжелые, ( по состоянию здоровья, имеется ввиду, инвалиды - прим. ред.) маленькие и нас пропустили. В S7 всего осталось 11 мест, были заявлены все те, у кого билеты забронированы на 21 марта. Наши семьи не прошли», - перечисляет женщина.

Она уточнила, что в Подгорице остается семья с тремя инвалидами, причем одна мама с двухлетним ребенком. Также там находятся два взрослых инвалида и еще грудной ребенок.

«На улице находятся. В аэропорт их не пускают. Наши организаторы привезли им одеяла, еду», - прокомментировала женщина.

Первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 157 россиянами на борту вылетел из Черногории 18 марта. 19 марта в Москву вылетели самолеты компаний S7 и «Победа». Представительство России «находится в постоянном контакте с властями Черногории и работает над разрешением ситуации с российскими туристами». К моменту закрытия путей авиасообщения в Черногории оказались примерно 1800 российских туристов. Власти страны некоторое время отказывались способствовать возвращению граждан России на родину, но дипломатам РФ удалось добиться принципиального согласия от черногорской стороны на возвращение туристов самолетами российских авиакомпаний.