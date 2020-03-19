Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок во время обсуждения коронавируса

В Нидерландах сегодня, 18 марта, пошли парламентские дебаты, посвященные мировой проблеме пандемии коронавируса. Во время обсуждения министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок, стоя за трибуной.

Видео случившегося было опубликовано на ютуб-канале нидерландских СМИ.

На представленных кадрах можно увидеть, как глава Минздрава, находясь у стойки с микрофоном, начинает терять равновесие и падает, подхватываемый коллегами. Парламентарии, стоящие поблизости, бросились помогать министру, передали ему стакан воды и предложили присесть и отдохнуть.

Брюинс принял воду, но отказался садиться на кресло и практически сразу же продолжил свое выступление. После случившегося министр поблагодарил собрание за помощь в Twitter и объяснил ухудшение самочувствие переутомлением после сложных последних недель.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа SARS-COV-2, 11 марта была переведена ВОЗ в разряд пандемии. Сегодня случаи заражения обнаружены на территории 150 стран мира. Накануне коронавирус был зарегистрирован во всех странах Европы. На 18 марта в Нидерландах число заболевших превысило 2 тысяч человек, из которых 58 скончались.