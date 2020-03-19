«Такого не было со времен Второй мировой войны»: эксперт о текущем обвале нефти

Обвал нефти ниже 25 долларов за баррель является худшим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. Причина такой ситуации - огромный дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти.

«Нефть может упасть и ниже 25 долларов за баррель, и ниже 20 долларов за баррель. Это беспрецедентная история сейчас – дисбаланс спроса и предложения. Такого не было, наверное, со времен Второй мировой войны», - цитирует его РИА Новости.

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые с 2013 года опустилась ниже 25 долларов за баррель, является катастрофической по мнению совладельца и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.

Но в снижении цен на нефть есть и положительные стороны. Такие изменения приведут к исчезновению проектов с высокой себестоимостью, что в долгосрочной перспективе позитивно отразится на развитии российского нефтяного сектора, считает глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков.

Ранее, 6 марта, страны альянса ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу относительно изменения интенсивности добычи нефти и объявили о прекращении действия прошлых договоренностей. Данное событие вкупе с влиянием проблемы распространения нового коронавируса привели к обвалу цен на нефть на мировом рынке. Следствием этого стало резкое падение курса рубля.

За этот период рубль упал к доллару почти на 17%, к евро – почти на 13%. На вечерних торгах в среду, 18 марта, торги рублем в парах с долларом и евро в среду уперлись в верхние планки 80,87 рубля и 88,725 рубля.