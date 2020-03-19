Железный листопад: в Новороссийске ветер сорвал часть крыши

В Новороссийске штормовой ветер сорвал крышу многоквартирного дома на улице Советов. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как в считанные секунды ураганный ветер срывает кровлю и разбрасывает металлические листы по ближайшим дворам.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Серьезные повреждения получили только несколько припаркованных во дворах машин.

Как выяснилось, на пятиэтажки шел плановый ремонт и строители плохо закрепили кровлю. Сообщается, что спасатели уже устранили последствия бури и убрали металлические листы.