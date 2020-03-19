Мир на карантине: как меняется ситуация с коронавирусом в Китае и Европе

В китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, впервые с начала эпидемии не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения. Из 80,9 тысяч заболевших в Китае более 70 тысяч уже вылечены.

В Италии за сутки умерли 475 человек, а общее число жертв приблизилось к трем тысячам.

Князь Монако Альбер II стал первым главой государства, который заразился коронавирусом: анализ положительный, но состояние его здоровья не вызывает беспокойства.

Глава Минздрава Нидерландов прямо в парламенте упал в обморок во время обсуждения борьбы с коронавирусом. Его анализ дал положительный результат.

Большинство стран Евросоюза находятся на домашнем карантине. Выходить из дома в Италии разрешено только за лекарствами и продуктами.

В Испании есть небольшие послабления для владельцев собак - они чаще других могут выходить на прогулку. Жители Барселоны уже приспособились применять эту возможность в своих целях. Одни и те же собаки на короткое время находят новых «хозяев», давая тем возможность пройтись на свежем воздухе.

Тем временем, за рубежом - в Черногории, на Филиппинах, в Египте, Доминикане, Бразилии, Чили, Аргентине и других странах находятся тысячи российских граждан, которые не могут вернуться на Родину - из-за закрытых границ, высоких цен на билеты, регулярно отменяемых рейсов и отсутствия информации.

Путешественников просят заявить о себе в консульство, если они оказались в сложной ситуации. МИД РФ рекомендовало всем туристам в ближайшее время вернуться домой. Координационный центр, созданный специально при внешнеполитическом ведомстве РФ организует работу, чтобы поскорее граждане России оказались дома.

Число заразившихся во всем мире, по последним данным ВОЗ, превысило 200 тысяч человек. Всего умерли 9177 человек.