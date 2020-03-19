В Госдуме назвали марш на Крым обреченным на провал

В Госдуме прокомментировали планирующуюся на 3 мая провокацию украинской стороны на Крым.

«Сколько они пройдут по крымской земле? Ну пять шагов от границы и, если не повернут обратно, то еще с десяток метров в наручниках до автозака. Для населения полуострова они обычные популисты и жалкие политиканы», - рассказал «Известиям» сказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

В МИД РФ назвали «Марш на Крым» провокацией со стороны Киева. Москва попросила отказаться Киеву от планов.

Впервые «Марш достоинства» анонсировал глава «Меджлиса»* Рефат Чубаров. Тогда он заявил, что в первых рядах будут идти члены «Меджлиса»*, украинские депутаты и «западные партнеры».

*«Меджлис крымско-татарского народа» - запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской.