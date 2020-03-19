Провести карантин с пользой: онлайн-сервисы в РФ стали бесплатными из-за коронавируса

Различные музыкальные, образовательные, культурные и библиотечные онлайн-сервисы в связи с коронавирусом стали предоставлять свои услуги бесплатно. Таким образом, они хотят выразить поддержку тем, кто вынужден сидеть на карантине дома.

Например, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку. В электронных библиотеках можно без ограничений читать книги. Музеи и театры будут вести трансляции с выставок и спектаклей. А крупнейшие образовательные платформы запустили бесплатные курсы.

Также провайдеры, такие как Ростелеком и МГТС, обязались не отключать интернет, даже если у пользователя возникнет задолженность. Курьерские службы «Яндекса» и «Утконоса» тоже вошли в положение тех, кто оказался на карантине - они заверили, что будут брать деньги за доставку.