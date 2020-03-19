К штабам ОНФ по оказанию помощи пожилым людям присоединились более двух тысяч волонтеров

Более двух тысяч волонтеров присоединились к штабам Общероссийского народного фронта для оказанию помощи пожилым и маломобильным людям из-за распространения коронавируса.

«Мы должны помочь самым незащищенным и уязвимым в этой ситуации людям – одиноким и пожилым. Добровольцы будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств», - сказал член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Работа волонтеров заключается в том, что они принимают заявки, узнают от пенсионеров, какие продукты им нужны. Далее отправляются за покупками и доставляют их по указанным адресам.

Регистрация желающих стать волонтерами продолжается на официальном сайте ОНФ.