К штабам ОНФ по оказанию помощи пожилым людям присоединились более двух тысяч волонтеров
Молодые люди принимают заявки по телефону, узнают какие продукты нужны пенсионерам и маломобильным гражданам, покупают товары и разносят их по адресам.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Более двух тысяч волонтеров присоединились к штабам Общероссийского народного фронта для оказанию помощи пожилым и маломобильным людям из-за распространения коронавируса.
«Мы должны помочь самым незащищенным и уязвимым в этой ситуации людям – одиноким и пожилым. Добровольцы будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств», - сказал член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.
Работа волонтеров заключается в том, что они принимают заявки, узнают от пенсионеров, какие продукты им нужны. Далее отправляются за покупками и доставляют их по указанным адресам.
Регистрация желающих стать волонтерами продолжается на официальном сайте ОНФ.