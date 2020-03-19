Еще четверо пациентов с коронавирусом полностью выздоровели

Четыре пациента, у которых был выявлен коронавирус, выписаны из московской инфекционной больницы.

«Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», - прокомментировала заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что среди выздоровевших две женщины и два мужчины. Пациенты находятся в хорошем состоянии.

Таким образом, на настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса 5 пациентов, а по всей России - 9 человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире составляет более 210 тысяч, около 8,5 тысячи скончались.