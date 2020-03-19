Меры против коронавируса: какие законы в отношении лекарств разрабатываются в Госдуме

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект о выделении денег на борьбу с коронавирусом без правки бюджета. Документ позволит правительству оперативнее перераспределить финансы и направить их на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Второе чтение запланировано на 31 марта.

Законопроект о дистанционной продаже медикаментов отправили на доработку до конца марта, чтобы включить в список препараты по рецепту. Тогда лекарства можно будет купить онлайн и заказать доставку на дом.

«Это решение особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. Необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные безрецептурные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос», - отмечал Вячеслав Володин.

Кроме того, во вторник, 17 марта, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о госрегулировании стоимости медикаментов, согласно которому кабинет министров имеет право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.