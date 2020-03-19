Вдали от Родины: тысячи российских туристов остаются за рубежом

Тысяча россиян, которые сейчас находятся за рубежом, словно в ловушке коронавируса, надеются все-таки вернуться на Родину. Чтобы помочь находящимся за рубежом россиянам, в МИД РФ был создан координационный штаб. Пока свой счастливый билет получили только 150 туристов из Черногории. Пассажиры рейса Подгорица - Москва 19 марта ночью приземлились в Шереметьево.

«Счастье есть, когда нам выдали посадочный талон. Мы были счастливы побежали на паспортный. Сели в самолет и уснули. Поэтому, очень рады что мы в Москве и надеемся что карантин пройдет незаметно», - рассказал вернувшийся из Черногории Федор Абрамов.

В Черногории еще остается больше тысячи российских туристов. Ожидается, что они в ближайшее время вернутся в Москву. В подобной ситуации оказались россияне и в других странах. Например, в Марокко, которое закрыло границы по приказу короля закрыли границы, находится 400 россиян.

«У нас очень много людей старше 60 лет. Среди членов нашей группы очень много людей, которые имеют хронические заболевания и нуждаются в лекарствах, которые у них уже заканчиваются. И для них пребывание в Марокко без лекарств - это вопросы жизни и смерти», - Наталия Хайретдинова.

Филиппины, Египет, Доминикана, Бразилия, Чили, Аргентина - это только малый список тех стран, откуда не могут вернуться российские туристы. Тех, кто прибывает в Россию обязательно проверяют. Например, во Внуково карантинная зона оборудована прямо в зоне прилета. Сначала пассажирам измеряют температуру, в случае, если она повышенная, сотрудники берут анализы. При подозрении на коронавирус - госпитализируют в больницу. Только после всех процедур прилетевшие могут получить багаж.

Информация о тех, кто вернулся на Родину - имя, фамилия, адреса пассажиров - попадает в специальную базу данных скорой помощи. Согласно постановлению, эти люди обязаны пройти двухнедельный карантин.

Напомним, что в России число заболевших коронавирусом возросло до 199 человек. В мире зафиксировано 210 тысяч заражения, около 8,5 тысячи скончались.