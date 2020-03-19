Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом
Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией.
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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает Кремль, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией», - говорится в сообщении.
В нем также отмечено, что Путин высоко оценил результаты КНР в противодействии распространению коронавируса.