В ОДКБ рассказали о мерах против распространения коронавируса

В Организации договора о коллективной безопасности реализуется комплекс противовирусных мер в связи с распространением COVID-19. В частности, ограничены командировки сотрудников, а для некоторых из них введен удаленный режим работы, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«В качестве практических шагов временно отменены служебные командировки сотрудников в государства с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вводится особый режим рабочих органов организации», - говорится в сообщении.

В зданиях секретариата и объединенного штаба ОДКБ ограничат мероприятия с широким участием представителей стран - членов организации, также будут ограничены выезды сотрудников секретариата и штаба за пределы Москвы.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.