Украина готовит провокацию по прорыву в Крым
Сообщается, что она состоится 3 мая.
© Фото: , Str, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Москва призывает Киев отказаться от этих планов, сообщили в МИД РФ.
Новость дополняется
|
Украина готовит провокацию по прорыву в Крым
Сообщается, что она состоится 3 мая.
© Фото: , Str, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Москва призывает Киев отказаться от этих планов, сообщили в МИД РФ.
Новость дополняется
В ДPУГИХ CMИ
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