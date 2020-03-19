Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке

Ирина Егорова
17:32 19.03.2020
Шуткой он поделился во время заседания по поводу ситуации с коронавирусом, где отметил пользу посещения сухой парилки и народных методов профилактики - например, алкоголем.
Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке
© Фото: kremlin pool, Globallookpress

На заседании по поводу эпидемиологической ситуации в стране президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о народных методах профилактики: бане, так как она убивает вирусы, и алкоголе, которым можно дезинфицировать руки.

«Я когда-то обмолвился о том, что людям надо, чтобы бороться с разными вирусами, в том числе и с этим, чаще ходить в сухую парилку. Поскольку COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает", - отметил Александр Лукашенко.

Также он добавил, что после водных процедур можно выпить 100 граммов водки - для профилактики.

Продолжая эту тему, Александр Лукашенко рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском, который недавно раскритиковал белорусского президента за подобные рекомендации.

«Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко не прав. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". - "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!"», - рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что, как непьющий человек, не пропагандирует употребление алкоголя, и попросил прощения за анекдот у Жириновского.

«Но не мог себе не позволить рассказать эту быль», - цитирует Лукашенко БелТА

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразился 51 человек, 17 случаев заражения - завозные, в том числе последние четыре из Испании, Франции, Германии и России. В стране введен запрет на вывоз за пределы страны некоторых товаров медицинского назначения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата19.03.2020, 15:40
Огонь «Торнадо»: яркие кадры стрельб РСЗО под Нижним Новгородом
Дата19.03.2020, 16:20
Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах
Дата18.03.2020, 22:50
Госдума примет закон об уголовной ответственности за разрушение памятников
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:39 В стране и мире
Украина готовит провокацию по прорыву в Крым
17:32 В стране и мире
Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке
17:27 В стране и мире
Вице-президент «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической
17:04 Вопросы истории
Огненный шторм: что союзные войска сбросили на Дрезден в 1945 году
16:48 В стране и мире
Видео
Инфекционист объяснил значение расшифровки генома коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.