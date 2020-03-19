Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и водке

На заседании по поводу эпидемиологической ситуации в стране президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о народных методах профилактики: бане, так как она убивает вирусы, и алкоголе, которым можно дезинфицировать руки.

«Я когда-то обмолвился о том, что людям надо, чтобы бороться с разными вирусами, в том числе и с этим, чаще ходить в сухую парилку. Поскольку COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает", - отметил Александр Лукашенко.

Также он добавил, что после водных процедур можно выпить 100 граммов водки - для профилактики.

Продолжая эту тему, Александр Лукашенко рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском, который недавно раскритиковал белорусского президента за подобные рекомендации.

«Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко не прав. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". - "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!"», - рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что, как непьющий человек, не пропагандирует употребление алкоголя, и попросил прощения за анекдот у Жириновского.

«Но не мог себе не позволить рассказать эту быль», - цитирует Лукашенко БелТА.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразился 51 человек, 17 случаев заражения - завозные, в том числе последние четыре из Испании, Франции, Германии и России. В стране введен запрет на вывоз за пределы страны некоторых товаров медицинского назначения.